Верхний Уфалей, Челябинская область, , 14:53 — REGNUM В челябинском Верхнем Уфалее восстанавливают централизованное водоснабжение, которое быо нарушено 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Ночью 26 сентября на насосной станции был установлен новый насос. Затем резервуары начали наполняться водой.

Как сообщало ИА REGNUM, часть города несколько дней оставалась без воды. Это произошло из-за аварии на насосной станции.

На ситуацию обратили внимание губернатор Алексей Текслер, прокуратура и другие. В город был срочно отправлен глава минстроя Виктор Тупикин.

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