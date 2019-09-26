Ташкент, , 14:47 — REGNUM Министерство народного образования Узбекистана рекомендует родителям школьников прекратить сбор денег на подарки учителям, сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что при подготовке в Дню учителя некоторые представители родительских комитетов проявляют «чрезмерную активность», чтобы «достойно» поздравить учителей. Это вызывает недовольство некоторых родителей, сообщили в ведомстве.

В министерстве назвали недопустимым и не правильным принуждение к сбору денег по отношению к родителям, не имеющих на это возможности.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня 2018 года министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов заявил, что в школах республики пересмотрят функцию родительских комитетов, которые занимаются в основном сбором денег.