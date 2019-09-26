Красноярск, 26 сентября 2019, 14:47 — REGNUM Жителей Красноярского края предупредили о неблагоприятных метеоусловиях.
Как сообщили ИА REGNUM 26 сентября в краевом главке МЧС, ссылаясь на данные гидрометцентра, в ближайшие сутки на севере центральных районов региона в земледельческой зоне ожидается установление временного снежного покрова. На дорогах прогнозируется гололедица. В ряде районов ожидается небольшой мокрый снег.
Жителей региона, автолюбителей спасатели просят соблюдать меры безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ночью 26 сентября снег выпал в ряде районов Томской области.
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