Москва, , 14:46 — REGNUM С начала 2019 года в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы было построено и введено в эксплуатацию около 900 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом 26 сентября сообщает агентство «Москва» со ссылкой на департамент градостроительной политики Москвы.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

Примерно 455 тысяч квадратных метров из 900 приходится на 11 жилых корпусов. До конца года в ЦАО планируется ввести еще 50 тысяч квадратных метров жилья.

Как отмечает руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, город ставит задачу снижения маятниковой миграции между центром города и окраинами, для чего в центре нужно строить жилье, а не офисы.