Москва, , 14:53 — REGNUM Восемь членов банды криминального авторитета Олега Шишканова, причастных к убийствам и вымогательствам, задержаны правоохранителями. Об этом сообщила 26 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин задержаны в рамках уголовного дела о преступном сообществе, созданном в 2010 году.

По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников. Четверо из задержанных помещены под стражу, для остальных предложена та же мера пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, «вора в законе» Олега Шишканова, ранее имевшего фамилию Медведев, задержали в июле 2015 года на криминальной сходке в подмосковных Люберцах.

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