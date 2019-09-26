Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:48 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули станет официальным гостем на 50-м заседании Танзанийской исламской общины Ахмадийя, которое будет проходить в Дар-эс-Саламе с 27 по 29 сентября. Об этом сообщает газета Mwananchi.

В интервью новостному изданию главный организатор мероприятия Тахир Махмуд Чадри сообщил, что помимо президента юбилейное заседание организации, за которым последует торжественное богослужение, посетят многочисленные религиозные представители и послы.

По словам шейха Чадри, ожидается, что в мероприятии будут участвовать более 6000 жителей материковой и островной частей Танзании. Также в страну прибудут участники из Кении, Пакистана, Уганды, Бурунди, Малави и Мозамбика.

Шейх отметил, что основными повестками заседания станут образование и основы исламской веры в повседневной жизни людей.

«Это крупная встреча, на ней мы также расскажем об успехах, достигнутых общиной за 85 лет существования с момента ее основания в 1934 году», — заявил Чадри.

Он добавил, что помимо вклада в образование путем строительства мечетей «в деревнях, округах, областях и городах», Ахмадийя намерена помочь с бесплатным водоснабжением отдалённых поселений Танзании.