Грозный, , 14:37 — REGNUM Чечне выделят субсидии на социальные выплаты для жителей оползневых зон. Сумма ежегодных субсидий до 2022 года определена в размере 99 млн рублей. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на 2020−2022 год.

В опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов документе говорится, что денежные средства на осуществление социальных выплат гражданам, проживающим в оползневой зоне, выделяются для переселения их в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чечни.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года председатель правительства ЧР Муслим Хучиев пообещал, что в течение 2019 года смогут улучшить свои жилищные условия 1747 семей, проживающих в оползневых зонах. В 2017 году число жителей Чечни, которые проживали в оползневых зонах и нуждались в срочном переселении, составляло 5664 человека. Для решения вопроса глава Чечни Рамзан Кадыров обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.

Всего, по словам заместителя министра по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова, в зоне оползней проживают более двадцати пяти тысяч жителей Чечни.