Бишкек, , 14:31 — REGNUM Агентство США по международному сотрудничеству (USAID) передало министерству образования и науки Киргизии 384 250 детских книг, сообщает 26 сентября издание kaktus.media.

Отмечается, что книги будут распределены по 900 школам республики. Всего партия содержит 55 различных наименований произведений для дополнительного чтения в начальных классах.

Директор USAID в Киргизии Гэри Линден отметил, что все книги издаются в республике. Большинство переданных книг изданы на киргизском языке, добавил представитель агентства. «Мы активно работаем с авторами, издателями и иллюстраторами Киргизии, чтобы издавать качественные книги», — добавил Линден.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков провел переговоры с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом. Стороны выразили заинтересованность в заключении нового двустороннего соглашения о сотрудничестве между странами.

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