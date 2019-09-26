Махачкала, , 14:29 — REGNUM Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открылись в 168 сельских школах Дагестана в рамках нацпроекта «Образование». Обучением в них будут охвачены более 63 тыс. школьников, сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Электронная школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Главной задачей центров «Точка роста» является внедрение инновационных методов обучения. Каждый из них оснащен современным учебным комплексом на 1,6 млн рублей. Школьники смогут пользоваться 3D-принтерами, квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, фотоаппаратами и видеокамерами, тренажерами для отработки сердечно-легочной реанимации и многим другим.

«Реализация данного проекта позволит повысить качество общего образования. У детей появляются новые возможности, меняются подходы и методы их обучения. Дети смогут реализовывать себя в проектной деятельности, принимать участие в различных конкурсах, олимпиадах, выставках, конференциях», — отметила вице-премьер — министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова.

Обучать детей в образовательных центрах будут педагоги, которые были отобраны по результатам специального тестирования Минпросвещения РФ. Они также прошли очную образовательную сессию на базе детского технопарка «Кванториум».

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