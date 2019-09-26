Липецк, , 14:22 — REGNUM В Липецке сняли с постамента памятник трактору Т-38М в районе Липецкого тракторостроительного завода. Как сообщила пресс-служба мэрии, его отправили на ремонт.

По информации городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства, танк Т-38М покрасят и вставят антивандальные окна. Также специалисты проверят надежность крепления машины на постаменте. Решение о реконструкции мэрия приняла после обращений жителей района ЛТЗ и депутата по округу Игоря Крутских.

Памятник был открыт в 1975 году как посвящение трудовым подвигам тракторостроителей города. За это время его снимали для ремонта всего один раз — в 2007 году.