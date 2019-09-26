Москва, , 14:22 — REGNUM Проблема доступности дошкольного образования — нехватка детских садов и яслей — постепенно решается. Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева, сообщается на сайте министерства.

Анри Жоффруа. Детский сад (фрагмент)

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«Там, где были проблемы с доступностью, — сёла, малонаселённые пункты, — активнее развиваются новые формы дошкольного образования — частные детсады и семейные группы», — пояснила она.

По ее словам, особая задача — уйти от очередей в детский сад. Программа по строительству яслей идёт полным ходом. К 1 сентября 2019 года открылись 126 новых детсадов, до конца года их число превысит 560.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение трех лет в Москве планируется ввести в эксплуатацию порядка 80 дошкольных и общеобразовательных учреждений.

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Из-за недостроенных детсадов главный архитектор Новгорода получил выговор