Москва, , 14:21 — REGNUM Нескольким регионам России будут выделены дополнительные средства на строительство жилья. Об этом заявил 26 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

Деньги из резервного фонда федерального правительства получат Новгородская, Курская, Липецкая области, Камчатский край и Карачаево-Черкесия.

«Это 1,5 млрд рублей. Это строительство домов, в том числе домов для многодетных семей, на обеспечение ввода в эксплуатацию новых объектов жилищно-коммунального хозяйства», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев на прошлой неделе совершил рабочую поездку в Новгород, где принял участие в форуме городов.