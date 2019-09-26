Уфа, , 14:22 — REGNUM Шесть детских садов Башкирии выиграли федеральный грант. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По словам чиновников, грант из федерального бюджета предоставляется на финансирование услуг по психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей.

Отмечается, что полученные денежные средства пойдут как на создание условий для раннего развития детей дошкольного возраста, так и на реализацию программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям и законным представителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Отмечается, что всего в России выиграли подобный грант 164 дошкольных образовательных учреждений.

Напомним, что мероприятия проходят в рамках национального проекта «Образование».