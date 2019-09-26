Грозный, , 14:19 — REGNUM В Чечне состоялось открытие центров «Точка роста». Они оборудованы в 83 сельских школах республики. Участники торжественной церемонии открытия приняли участие в телемарафоне, представив весь Северо-Кавказский округ.

В ходе прямого включения из Старо-Атагинской СОШ №3 имени М. Пахаева заместитель председателя правительства Чечни Шахид Ахмадов поздравил учащихся всех школ России, где открылись центры «Точка роста», и выразил уверенность, что они будут плодотворно работать и позволят внедрить новые методы обучения и повысить качество образования.

Всего к 2024 году таких центров в Чечне будет создано 375. В них будут заниматься до 40 тыс. детей. Главная цель, которую преследуют инициаторы проекта, уменьшение разрыва между городскими и сельскими, поселковыми школами.