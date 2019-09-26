Рязань, 26 сентября 2019, 14:24 — REGNUM Мемориальную доску решено установить фасаде дома, в котором жил Герой Советского Союза, почётный гражданин города и области, генерал-лейтенант Альберт Слюсарь, в Рязани. Решение единогласно приняли депутаты городской думы на заседании 26 сентября. С инициативой установки выступили активисты регионального отделения общероссийского народного фронта.
Мемориальная доска на фасаде многоквартирного дома №2 по улице Фрунзе появится в первых числах октября 2019 года к 80-летию Альберта Слюсаря. Военный связал свою жизнь с воздушно-десантными войсками. В 1984—1995 годах он возглавлял Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.
Звание «Герой Советского Союза» Альберт Слюсарь получил за умелое командование дивизией, мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан.