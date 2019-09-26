Рязань, , 14:24 — REGNUM Мемориальную доску решено установить фасаде дома, в котором жил Герой Советского Союза, почётный гражданин города и области, генерал-лейтенант Альберт Слюсарь, в Рязани. Решение единогласно приняли депутаты городской думы на заседании 26 сентября. С инициативой установки выступили активисты регионального отделения общероссийского народного фронта.

Мемориальная доска на фасаде многоквартирного дома №2 по улице Фрунзе появится в первых числах октября 2019 года к 80-летию Альберта Слюсаря. Военный связал свою жизнь с воздушно-десантными войсками. В 1984—1995 годах он возглавлял Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

«Мы благодарим депутатский корпус Рязанской городской думы за поддержку нашей инициативы. Для жителей Рязани, особенно подрастающего поколения, мемориальная доска в память об Альберте Евдокимовиче будет напоминанием о его яркой, наполненной смыслом служения Родине и людям, жизни. Наш долг — чтить память выдающихся земляков», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов.

Звание «Герой Советского Союза» Альберт Слюсарь получил за умелое командование дивизией, мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан.