Липецк, , 14:18 — REGNUM В Липецке городским службам могут вернуть право штрафовать водителей за нарушение правил парковки. Об этом глава региона Игорь Артамонов заявил на совещании, посвящённом проблемам парковок на газонах и механизмам привлечения автолюбителей к ответственности.

Раньше представители административных комиссий могли составлять протоколы на нарушителей парковки, однако в 2018 году областная прокуратура запретила городским службам штрафовать автолюбителей. Чтобы изменить ситуацию, участники совещания предложили проводить рейды по дворам вместе с сотрудниками ГИБДД и МВД и фиксировать нарушения. Глава региона предложил внести изменения в законодательство и наделить муниципальные службы правом штрафовать за парковку в неустановленных местах.

«Много жалоб поступает от жителей на парковки на бордюрах, газонах, тротуарах, остановках. Нужно разработать комплексное решение. Во-первых, увеличить размеры и объемы штрафов с водителей за стоянку под запрещающими знаками и на газонах, регулярно рассказывать в средствах массовой информацию о нарушениях и количестве эвакуированных автомобилей. Во-вторых, нужно обустроить парковки. Возможен вариант муниципальных парковок по приемлемой для жителей стоимости», — отметил Игорь Артамонов.

Также, по мнению главы региона, для решения проблемы необходимо привлекать жителей, которые смогут отсылать фото нарушений в соответствующие ведомства, на основе которых будут формироваться штрафы для автовладельцев.