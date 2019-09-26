Москва, , 14:14 — REGNUM С начала 2019 года инспекторы «Московского паркинга» (АМПП) выписали более 2,6 тысяч предписаний об устранении неисправных знаков и информационных щитов. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе АМПП.

Если инспектор замечает поврежденные или испорченные знаки и информационные таблички, неправильно нанесенную дорожную разметку, он фиксирует нарушение на мобильное устройство. Затем формируется заявка на исправление неисправности.

В АМПП отмечают, что отправить заявку на устранение повреждения дорожных знаков могут не только инспекторы, но и горожане. Для этого необходимо обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт», или же оформить заявку на портале «Наш город» и на «Едином транспортном портале».