Ростов, Ярославская область, , 14:13 — REGNUM Начало отопительного сезона оказалось под угрозой в городе Ростов Ярославской области. Как сообщает ярославский информационный портал YarNews, отопительный сезон в городе стартовал 25 сентября, но в дома и на объекты социальной сферы Первого и Второго микрорайонов города пока так и не поступает. Кроме того, перевод режима подачи теплоносителя с одной котельной на другую привёл к вынужденному отключению подачи горячей воды.

Тепла нет, но вы держитесь!

Естественно, что ситуация вызвала бурю недовольства со стороны жителей Ростова

«Дома дубак, греем обогревателем комнату, в садике стужа, в школе тоже. На каком основании дети учатся в таком холоде? Куда смотрит начальник отдела образования? А также мэр города? Мы хотим тепла в свои квартиры. И горячую воду, которой нет 4-й день. Люди, может, хватит молчать и ждать? Может, соберемся возле администрации. Обещали 25-го тепло. Сегодня 26-ое, где оно?» — приводит пример возмущённых записей в социальных сетях портал YarNews.

Для контроля ситуации со стороны региональных властей в Ростов прибыл председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов, который в своё время возглавлял ростовскую администрацию.

По словам Константинова, главные препятствия для нормального старта отопительного сезона в Ростове удалось устранить.

«Котельная Промплощадки (РОМЗ) сменила собственника, ныне этот статус имеет ООО «Агентство территориального развития». Новому владельцы пришлось оперативно решать вопросы долгов за газ и по зарплате работников котельной. В настоящий момент все они решены. Подписано соглашение с «Газпром межрегионгазом», выплачены авансы по заработной плате. Уже сегодня тепло пойдёт в жилые дома ростовчан», — пообещал Алексей Константинов в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Насколько утверждения Константинова соответствуют действительности можно будет судить уже в ближайшее время.

Надо отметить, что спикер ярославского парламента, представитель законодательной власти региона уже не первый раз призывается для решения проблем в работе исполнительной власти на местах. Ранее, также по вопросам организации отопления Алексей Константинов несколько раз посещал город Переславль-Залесский.

Читайте ранее в этом сюжете: Сказ о том, как ярославские депутаты ломали копья о +8 градусов