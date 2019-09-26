Бени, Конго, , 14:19 — REGNUM Боевики одной из конголезских группировок откликнулись на призыв президента страны Феликса Чисекеди сложить оружие и вступить в ряды вооруженных сил ДР Конго или вернуться к мирной жизни. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление мэра города Бени.

Как передает телерадиокомпания, сотни боевиков собрались в городе Калунгута, чтобы сложить оружие.

По словам мэра Бени Бванакавы Масумбуко Ньоньи, призыв президента о возвращении к мирной жизни прозвучал еще в апреле 2019 года, вслед за жалобами жителей Бени на активность боевиков. Тогда президент разработал план по усилению вооруженных сил ДР Конго, чтобы те могли противостоять боевикам.

Однако Бванакава отметил, что оружие сложила лишь малая часть боевиков, большинство членов вооруженных формирований уже долгое время продолжает вести «гражданскую войну» в окрестностях Бени.

Бванакава, пользуясь случаем, призвал всех боевиков сложить оружие, заверив их в том, что каждый, кто согласится покинуть ряды группировок, будет принят в ряды национальных вооруженных сил или на другую должность в государственных силовых структурах. А те, кто потребует возвращения домой, будут доставлены до их родных городов, добавил он.