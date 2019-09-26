Луганск, 26 сентября 2019, 14:20 — REGNUM В подразделениях 72-й бригады ВСУ, расположенных в зоне проведения карательной операции в Донбассе, зафиксирована вспышка неизвестного инфекционного заболевания, заявил 26 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Медики проводят дезинфекцию, выявляют боевиков, контактировавших с заболевшими, пытаются проводить вакцинацию имеющимися препаратами, добавил Филипоненко.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее сотрудники СБУ задержали в районе населённого пункта Мироновский двух украинских силовиков, подозреваемых в торговле оружием.
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