Луганск, , 14:20 — REGNUM В подразделениях 72-й бригады ВСУ, расположенных в зоне проведения карательной операции в Донбассе, зафиксирована вспышка неизвестного инфекционного заболевания, заявил 26 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«За последние три дня в лечебные учреждения Попаснянского района поступило более 20 военнослужащих с высокой температурой и отёками конечностей», — рассказал он.

Медики проводят дезинфекцию, выявляют боевиков, контактировавших с заболевшими, пытаются проводить вакцинацию имеющимися препаратами, добавил Филипоненко.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее сотрудники СБУ задержали в районе населённого пункта Мироновский двух украинских силовиков, подозреваемых в торговле оружием.

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