Тбилиси, , 14:07 — REGNUM В начале заседания правительства Грузии премьер-министр Георгий Гахария затронул проблему забастовок в Ткибули. Гахария заявил, что происходящее является абсолютно недопустимым. Все инвесторы и работодатели обязаны полноценно выполнить свои обязательства, создать трудовые условия и выплатить зарплату. Об этом 26 сентября сообщает грузинское информагентство «Новости-Грузия».

«Каждый инвестор и работодатель должны учитывать, что он обязан выполнять свои финансовые обязательства и обязательства по заработной плате, а также создавать соответствующие условия труда для каждого работника, что подразумевает полное соблюдение стандартов безопасности труда и технической безопасности. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что то, что происходит сегодня в Ткибули, неприемлемо. Несмотря на то, что накапливалось годами, такие случаи не должны иметь место в нашей стране», — заявил Георгий Гахария.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября около 30 шахтеров в городе Ткибули спустились в шахты им. Миндели и Дзидзигури и потребовали выплаты заработной платы. Работники отказались покидать шахту, пока не будут выполнены их требования. Их поддерживают сотрудники муниципалитета Ткибули, а также члены семей шахтеров и местные школьники. Всего на угольных шахтах в Ткибули работает около 1000 шахтеров, другого производства в городе нет.

Все 25 шахт по добыче угля в Ткибули не работают с июля 2018 года по приказу премьер-министра Грузии — такое решение было принято после серии трагических аварий, в результате которых погибло 12 человек. За этот период компания-владелец шахт «Сакнахшири» (Грузуголь), проводила в шахтах ремонтные и вентиляционные работы. Шахтеры все эти 13 месяцев получали зарплату и им оплачивали медицинские страховки. Задержка произошла в сентябре, в компании это объясняют финансовыми проблемами.

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