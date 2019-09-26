Ташкент, , 13:57 — REGNUM Регулярный автобусный маршрут запущен между узбекистанским Андижаном и киргизским Ошем, сообщает 26 сентября издание «Подробно.uz» со ссылкой на департамент туризма Андижана.

Всего по данному маршруту запущено 12 автобусов — по 6 в каждом направлении. Расстояние между городами составляет 80 км. Стоимость билета в одном направлении обойдется в 10 тыс. сумов ($1,06).

Отметим, в настоящее время между Киргизией и Узбекистаном действует два автобусных маршрута: Ташкент — Бишкек и Андижан — Ош. Стороны намерены открыть еще два рейса: Фергана — Ош и Фергана — Кызыл-Кия.

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