Лондон, , 13:52 — REGNUM Барабанщик британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщает издание Mirror 26 сентября со ссылкой на родных музыканта.

В заявлении, опубликованном на странице музыканта в Твиттере, его семья объявила: «Семья Бейкеров с сожалением сообщает, что Джинджер находится в тяжелом состоянии в больнице. Пожалуйста, молитесь о нем сегодня вечером».

Три года назад Бейкер перенос операцию на сердце, причина его нынешнего состояния неизвестна.

Джинджер Бейкер — основал группу Cream в 1966 году вместе легендой рока Эриком Клэптоном и бас-гитаристом Джеком Брюсом. Коллектив считается первой «супергруппой» в истории рок-музыки и даже основателями «хард-рока».