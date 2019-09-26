Барнаул, , 13:45 — REGNUM Приказом министерства науки и высшего образования России в должности ректора Алтайского государственного университета (АлтГУ) утвержден Сергей Бочаров. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Алтайский государственный университет Константин Чепрасов © ИА Красная Весна

Решение принято на основании резолюции состоявшейся в июне конференции научно-педагогических работников, посвященной выборам ректора, а также решения аттестационной комиссии Минобрнауки России.

Сергей Бочаров будет исполнять обязанности ректора ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» в соответствии с договором пять лет — с 26 сентября 2019 года по 25 сентября 2024 года.

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