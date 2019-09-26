Киев, , 13:42 — REGNUM Киевский булочно-кондитерский комбинат (БКК) выпустил новый торт под названием «Мальдивы», сообщило издание Strana.ua.

Новинка весит 850 граммов и состоит из белого бисквита и безе с кокосовой стружкой.

Журналисты отметили, что название торта ассоциируется со скандалом, в эпицентре которого оказался владелец компании Rochen, экс-президент Украины Пётр Порошенко.

По данным журналистов, в январе 2018 года семья Порошенко потратила на отдых на Мальдивских островах около $500 тыс. Экс-президента и его окружение также подозревают в использовании фальшивых документов для пересечения границы.

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Напомним, компания БКК долгое время судится с Rochen за право выпускать «Киевский торт».