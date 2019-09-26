Рим, , 13:35 — REGNUM Представители конференции епископов Италии раскритиковали решение суда, согласно которому особых обстоятельствах врачи имеют право помогать добровольному уходу пациентов из жизни и не должны нести за это наказанием, передает информагентство Askanews в четверг, 26 сентября.

Такое решение суда «открывает двери культуре смерти», сказал кардинал Джованни Анджело Беччу.

Недовольны таким решением суда и представители правоцентристской оппозиции. В частности, об этом заявил лидер «Лиги» Маттео Сальвини, сенатор от партии «Вперед, Италия» Паола Бинетти и лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Как сообщалось ранее, судьи в своем заявлении отметили, что их решение было принято «в ожидании» решения по тому же вопросу парламента страны, которое и должно стать законом.

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