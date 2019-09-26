Гудаута, Абхазия, , 13:32 — REGNUM Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба совершил инспекционную поездку в Гудаутский район, а также в село Нижняя Эшера. Глава правительства проинспектировал ход работ на объектах строительства, финансирование которых осуществляется за счет российских средств в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба кабинета министров республики.

В селе Нижняя Эшера Бганба осмотрел насосную станцию №2, строительство которой началось в 2017 году вместо прежней старой станции. По словам главного инженера МУП «Водоканал» Мераба Анкваб, запуск новой насосной станции планируется осуществить в течение двух месяцев.

В Новом Афоне премьер проинспектировал ход работ по строительству нового детского сада. Генеральный директор строительной организации «Серп и молот» Лев Шамба указал, что к работам привлечены российские специалисты, которые дают рекомендации по укреплению фундамента и почвы, подверженной оползням. В новом здании смогут разместиться пять детских групп общей численностью 100 человек.

В Гудауте Бганба посетил здание средней школы №3, где в начале октября завершаются восстановительные работы, и строительство канализационной насосной станции №1. По сообщению советника премьер-министра Абхазии Астамура Джикирбы, через месяц будет осуществлен тестовый запуск станции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, объем инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017−2019 годы составил около шести миллиардов рублей. 23 сентября президент России Владимир Путин распорядился профинансировать модернизацию вооруженных сил Абхазии.

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