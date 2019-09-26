Найроби, , 13:34 — REGNUM Всемирный форум по проблемам нищеты, получивший неформальное название «Давос с бедными», должен состояться в Кибере, крупнейшей трущобе в столице Кении, Найроби. Об этом сообщает ВВС Africа.

Проведение первого Всемирного форума по проблемам нищеты было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в четверг, 26 сентября. Кеннеди Одед, ответственный за организацию форума, сообщил, что мероприятие будет проводиться в трущобном районе, потому что основное внимание форума должно быть уделено изучению одного из самых бедных сообществ в мире, а также выслушиванию жалоб его жителей.

«Вот где живут люди, которые действительно страдают, и это значит, что в рамках программы развития мы не сможем ничего изменить, если мы не будем просто общаться с ними», — заявил он в интервью ВВС.

«Мы часто говорим о борьбе с нищетой, но мы не слушаем тех, кто от нее страдает. Так что я считаю, жители будут рады встретиться и обменяться мнениями», — добавил Одеде.