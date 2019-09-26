Снежинск, Челябинская область, , 13:29 — REGNUM В Челябинской области 10-летний мальчик получил травмы при падении с качелей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Инцидент произошёл 1 июля в Снежинске. У качелей оказалась надломлена одна из стоек сиденья. Мальчик получил тяжёлые травмы.

Дело завели по факту халатности, которая повлекла по неосторожности это ЧП. Виновных должностных лиц устанавливают. Дело взял на контроль и.о. главы управления СКР Степан Шульга.