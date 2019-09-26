Краснодар, 26 сентября 2019, 13:27 — REGNUM В Краснодаре намерены обновить практически полностью подвижной состав, задействованный в школьных перевозках, сообщила 26 сентября пресс-служба мэрии краевой столицы. С января 2020 года отвозить учеников в школу будут 250 муниципальных и преимущественно новых автобусов.
В настоящее время городом получена первая партия новых автобусов — 44 единицы. Пока они находятся на хранении на специализированных площадках и на территории МУП «КТТУ», в школьных перевозках их планируют использовать с 2020 года. При этом до конца 2019-го планируется закупить ещё 122 автобуса.
Между тем, в городском сообществе в Instagram ранее появилось сообщение о «кладбище» старых школьных автобусов — пользователи выложили фото с площадки Западного депо.