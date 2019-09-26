Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал трёхстороннее соглашение об общественном контроле за реконструкцией парка «Зелёная роща». Документ подписали на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Соглашение подписали вместе с организацией «Защита природы» и «Свердловскавтодором».

Как пояснил Высокинский, цель документа — способствовать качественному благоустройству парка, который переживает реконструкцию. Мэр подчеркнул, что «Защита природы» обладает компетенциями в своей сфере, в отличие от критиков проекта реконструкции «Зелёной рощи».

Напомним, ранее общественники критиковали проект реконструкции парка «Зелёная роща». В частности, активисты осуждали вырубку деревьев.

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