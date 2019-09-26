Ташкент, , 13:23 — REGNUM Директор агентства занятости Human в Узбекистане арестован по подозрению в мошенничестве, сообщает 26 сентября издание Kun.uz.

Заместитель начальника управления внутренних дел Яккасарайского района Ташкента Дилмурод Сатинбаев отметил, что 16 сентября в районный отдел внутренних дел обратились 50 граждан по поводу частной компании Human.

Руководство компании за деньги в размере от 18 до 35 млн сумов ($1,92-$3,73 тыс.) обязалось отправить клиентов на работу в Германию, Чехию, Японию, Турцию, Болгарию и Литву.

Однако агентство не выполнило своих обязательств. В настоящее время уже подано 75 заявлений, добавил Сатинбаев. По данному делу создана следственная группа в составе 70 сотрудников внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября управление внутренних дел Ташкента возбудило уголовное дело по факту мошенничества при трудоустройстве на работу. Предполагаемый ущерб, которые понесли клиенты Human, составляет 1,67 млрд сумов ($178 тыс.)

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