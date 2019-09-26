Красногорск, , 14:16 — REGNUM В Подмосковье подвели итоги конкурса «Народный доктор Московской области», выбрав лучших детского и взрослого врачей. Наибольшее число голосов получили хирург Сергей Сидоренко и педиатр Елена Иванова. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Голосование проходило с 1 августа по 10 сентября 2019 года на портале «Добродел». В нем приняли участие 13,5 тыс. жителей Московской области. Наибольшую активность проявили жители Дубны (1296 голосов), Озер (1066 голосов), Балашихи (712), Шатуры (687) и Клина (633).

« В результате наибольшее число голосов в конкурсе «Народный доктор Московской области» набрали врач-хирург Дубненской больницы Сергей Сидоренко и участковый врач-педиатр Талдомской больницы Елена Иванова. Поздравляю победителей!» — заявила министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Коломенском перинатальном центре с 2017 по 2019 годы родилось 50 пар двойняшек.

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