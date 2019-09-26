Махачкала, , 13:21 — REGNUM Строительство нового севера началось в Махачкале, на территории перед памятником дагестанскому поэту и прозаику Эффенди Капиеву. Работы проводятся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе администрации города.

В мэрии заверили, что имеющиеся здесь зеленые насаждения будут сохранены, вдобавок к ним высадят деревья, цветы и засеют газон. Появятся скамейки, будут установлены объекты уличного освещения. Саму территорию планируется расширить, сохранив ступенчатый ландшафт.

Глава города Салман Дадаев у себя в Instagram поблагодарил общественников, в частности активистов движения «Город наш», которые смогли в судебном порядке отстоять участок перед памятником. По его словам, благодаря этому городские власти «имеют возможность создать здесь современное общественное пространство».

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Махачкале в 2019 году, по информации мэрии, появятся ещё два новых сквера в поселках Шамхал и Семендер. Также будут благоустроены 32 дворовые площадки, парк 50-летия Октября и городской сад.