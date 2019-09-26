Самара, , 13:18 — REGNUM Итоги соревнований на первенство ГУ МВД России по Самарской области по стрельбе из боевого оружия подвели в Самаре. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

По сообщению пресс-службы ведомства, участники выполняли стрельбу из пистолета Макарова с 25 метров. После этого судьи подсчитывали результат. Отмечается, что женщины наравне с мужчинами также демонстрировали высокие результаты в стрельбе.

В итоге победителем соревнований стала команда УМВД России по г. Тольятти. Второе место заняла команда МО МВД России «Клявлинский». Команда УНК ГУ МВД России по Самарской области стала третьей.