Кызыл, , 13:11 — REGNUM В столице Тувы Кызыле начались проверки в отношении регионального оператора по обращению с отходами «СТ-ТБО». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии Кызыла на основе многочисленных жалоб горожан сделали вывод, что оператор не справляется со своими обязанностями. Проверку проводят специалисты Управления Роспотребнадзора по республике и службы государственной жилищной инспекции и строительного надзора Тувы.

Отмечается, что только за две первые недели сентября было составлено 106 актов по обращениям граждан и управляющих организаций. Напомним, региональный оператор был избран в мае 2018 года сроком на 10 лет.

«Однако свою работу оператор выполняет недобросовестно, о чем свидетельствуют переполненные контейнеры многоквартирных домов, организаций на всей территории города. Жители жалуются на грязь и невыносимый запах во дворах, которые возникают из-за невовремя вывезенного бытового мусора», — сообщили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, жители жалуются на несвоевременный вывоз, из-за чего мусорные контейнеры стоят переполненные, а отходы растаскиваются собаками, птицами и ветром.

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