Вашингтон, , 13:09 — REGNUM Компания Reef Entertainment выложила в сеть новые кадры с геймплеем предстоящего шутера Terminator: Resistance («Терминатор: Сопротивление»). Соответствующую публикацию она разместила 25 сентября на своей странице в Twitter.

Геймплей игры Terminator: Resistance

https://twitter.com/Reef_Games/status/1176843988407660544

Опубликованное gif-изображение показывает работу в игре пистолета-пулемета Uzi, при помощи которого протагонист уничтожает одного из роботов Скайнета. Разработкой игры занимается студия Teyon, запомнившаяся геймерам не очень удачным проектом Rambo: The Video Game (34 балла на Metacritic).

Издание PC Gamer отмечает: не стоит торопиться с оценками будущей игры, по мнению редакции, поклонники франшизы могут получить неплохой шутер от первого лица.

Читайте также: Facebook анонсировала игру Horizon для виртуальной реальности

Напомним, 19 сентября 2019 года на YouTube-канале PlayStation был опубликован первый трейлер с анонсом Terminator: Resistance. Администрация канала сообщила, что на территории США игру начнут продавать 3 декабря 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Modern Warfare ответили на критику по поводу Spec Ops Survival