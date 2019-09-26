Киев, 26 сентября 2019, 13:09 — REGNUM Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за непродление лицензии телеканала «112.ua». Трансляцию заседания совета вёл сам телеканал.
Нацсовет обвиняет телеканал в том, что он продолжает вещание, «самовольно изменив концепцию». В ответ представители телеканала сообщили, что 35 раз подавали в Нацсовет заявку на смену программной концепции. В 34 случаях им отказали, а в последнем случае — просто проигнорировали, нарушив установленные сроки ответа.
В 112.ua заявили, что регулятор целенаправленно блокировал переоформление программной концепции, состав нацсовета не легитимен, поскольку срок его полномочий давно закончился, а новый состав совета не был утверждён Верховной радой.
Он добавил, что решение Нацсовета будет опротестовано в суде.
Как сообщало издание Strana.ua, ранее офис президента Украины потребовал от украинских чиновников в кратчайшие сроки лишить лицензии оппозиционный телеканал NewsOne.
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