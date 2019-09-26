Брянск, , 13:01 — REGNUM Депутаты Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва избрали главой города Марину Дбар. Заседание, на котором выдвинули только одну кандидатуру на эту должность, состоялось 26 сентября. Нового главу города избрали единогласно в ходе тайного голосования.

Марина Дбар неоднократно избиралась в депутаты Брянского городского совета. В предыдущем созыве она возглавляла комитет по бюджету, финансам и налогам, была руководителем фракции «Единая Россия» в горсовете. Кроме того, она известна в городе как руководитель нескольких банков, сообщает издание Nashbryansk.ru.

Кандидатуру Марины Дбар выдвинули однопартийцы на региональной конференции. Прежний глава Брянска Александр Хлиманков ушёл в отставку.