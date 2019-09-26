Киселёвск, Кемеровская область, , 12:55 — REGNUM На территории промышленной площадки обогатительной фабрики «Вахрушевская» (Киселевск, Кемеровская область) установили защитный звукоизолирующий экран высотой 10 метров, чтобы снизить уровень шума на территории ближайшей жилой застройки. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба Уральской горно-металлургической компании.

Общий объём освоенных средств на возведение сооружения составил 23,63 млн рублей.

По словам заместителя директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Виталия Латохина, теперь естественное снижение уровня шума на расстоянии достигает 41%, но всё еще зависит от расположения источников и режимов работы оборудования на промплощадке.

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Вахрушевский угольный разрез — горное предприятие в Киселёвске Кемеровской области. Фабрика с момента ввода в эксплуатацию в 1969 году структурным подразделением разреза.