Рим, , 12:54 — REGNUM Суд Италии принял решение, что в особых обстоятельствах врачи имеют право помогать добровольному уходу пациентов из жизни и не должны нести за это наказанием, передает информагентство ANSA в четверг, 26 сентября.

Нынешние законы предполагают, что за такую помощь врачам грозит до 12 лет лишения свободы.

Под особыми обстоятельствами понимаются тяжелые страдания больного, бессилие медицины на данном этапе справиться с его болезнью, принятие решение в ясном уме и твердой памяти.

Вместе с тем судьи отметили, что их решение было принято «в ожидании» решения по тому же вопросу парламента страны, которое и должно стать законом.