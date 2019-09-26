Москва, , 12:53 — REGNUM Облачными приложениями пользуются почти две трети жителей России — 65%. Об этом сообщает IBM. Согласно данным компании, 78% опрошенных готовы хранить в «облаке» фотографии, 43% — медицинские карты, 17% — финансовую информацию, 16% доверяют «облакам» пароли.

На работе облачные сервисы использует каждый четвертый. 75% делают это, чтобы общаться с коллегами.

Доступность облачных сервисов в России находится на высоком уровне, считает руководитель департамента облачных и когнитивных решений IBM в России и странах СНГ Дмитрий Шпиль. Причем если в потребительском секторе основным драйвером является развитие мобильного интернета, то в сфере бизнеса речь идет о просчитанной выгоде от организации совместной работы.

Эксперты, которых опросил отраслевой портал ComNews, согласны с цифрами IBM.

По оценке руководителя отдела облачных решений Softline Сергея Самоукина, интерес к облачным технологиям в России действительно ежегодно растет. Если несколько лет назад «облака» использовали только наиболее технологичные отрасли — ритейл, финансовая сфера, ИТ-компании и разработчики, то сегодня к ним присоединяются даже традиционно консервативные медицинские организации.

Также в IBM убеждены, что развитие облачных сервисов дает большой толчок к повсеместному использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ). По данным опроса, две трети российских респондентов положительно относятся к «помощи» ИИ для управления данными, хранящимися в «облаке».

Первые такие сценарии уже реализованы, рассказал руководитель отдела маркетинга оператора облачных АТС «Манго Телеком» Андрей Козловский. ИИ вместо супервайзера колл-центра с помощью технологий речевой аналитики «прослушивает» записанные и хранящиеся в «облаке» телефонные разговоры. При этом ИИ может проверить не только их содержание, но и несмысловые параметры: например, насколько темп речи продавца соответствует манере общения потенциального покупателя.