Ялта, Крым, 26 сентября 2019, 12:58 — REGNUM Более полугода в алупкинском «Центре детского-юношеского технического творчества» не могут отремонтировать туалет для учеников, ялтинские чиновники бездействуют. Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный житель Дмитрий Лебедев.
По его словам, в администрации Ялты сказали, что переправят его обращение на имя главы республики в отдел образования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте председателем городского совета избрали представителя «Единой России» Константина Шимановского.
Об этом: Ялтинские депутаты избрали нового председателя городского совета
Выборы закончились, крымчане ждут изменений — вице-спикер Госсовета