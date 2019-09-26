Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Министерство юстиции США откроет антимонопольное расследование в отношении Facebook. Соответствующее поручение ведомству дал генеральный прокурор США Уильям Барр. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

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Напомним, в настоящее время деятельность Facebook изучают эксперты Федеральной торговой комиссии США. Оно было начато после заключения в мае соглашения с минюстом, по условиям которого ФТК занялась решением правовых споров, относящихся к Facebook и Amazon, а антимонопольное подразделение минюста — Google Alphabet и Apple.

Источник, пожелавший остаться неназванным, утверждает, что теперь это соглашение пересмотрено, так как Барр настаивает на подведомственности минюсту расследования в отношении Facebook.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в США будет проведена крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства стало известно в начале июня. Уточнялось, что Amazon и Facebook будет проверять федеральная торговая комиссия Соединённых Штатов, а Google и Apple — американский минюст. Все эти четыре компании также будут проверены со стороны Конгресса США.

Уточняется, что американский парламент пригласит на слушания глав крупных корпораций. По словам демократов, это делается не чтобы уличить какую-то именно организацию, а чтобы «изучить, как работает вся отрасль».

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