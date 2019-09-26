Краснокамск, Пермский край, , 12:43 — REGNUM В Пермском крае Краснокамский городской суд вынес приговор завучу школы № 3, ученица которой умерла от истощения. Женщину признали виновной в халатности, повлекшей гибель девочки, сообщают СМИ.

Заучу вынесено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. При этом женщину не лишили права заниматься педагогической деятельностью.

По данным ТК «РифейПермь», завуч намерена обжаловать приговор суда первой инстанции.

Напомним, в 2018 году случай с голодной смертью девочки-подростка в Краснокамске получил федеральную огласку и вызвал широкий резонанс. В жестоком убийстве ребенка обвинили мать, в настоящее время она под стражей. Расследование уголовного дела в отношении нее продолжается.

Стоит отметить, что пока длилось следствие над завучем, педколлектив, родители и ученики поддерживали женщину, которую обвинили в халатности.

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