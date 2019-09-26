Ватикан, , 12:38 — REGNUM Председатель центра молодежного движения «Ансор», базирующегося в Индонезии, Якут Чолил Кумас встретился с папой римским Франциском 25 сентября 2019 года после публичного выступления главы католической церкви на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает Sindonews.

«По случаю встречи папе Франциску была передана декларация движения «Ансор» о гуманитарном исламе», — заявил Якут Чолил Кумас, пояснив, что в документе содержится призыв к достижению глобального консенсуса против превращения религии, особенно ислама, в политическое оружие.

По словам Якута Чолила Кумаса, исламский гуманизм призван искоренить рост общественной ненависти посредством борьбы за установление мирового порядка, который устанавливается на основе уважения равенства прав и достоинства для каждого человека.

Папа Франциск, со своей стороны, заявил, что религиозные люди всегда поддерживают идею братства и живут бок о бок в мире.

«Я молюсь за вас. Вы молитесь за меня. Мы братья», — отметил глава католической церкви.

Напомним, молодежное движение «Ансор» — некоммерческая исламская молодежная организация, основанная в 1934 году.