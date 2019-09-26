Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 12:38 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» возле поликлиники установлен автобусный павильон с подогревом, а на улице Первомайской установлены три тёплые скамейки с подсветкой. Горожане исключительно положительно отзываются о новых объектах благоустройства. И одновременно высказывают опасения, что некоторые несознательные граждане могут испортить отличное начинание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тёплая остановка ночью

Тёплые остановки в условиях Крайнего Севера — это не роскошь, а необходимость, отмечает глава города Лабытнанги Марина Трескова. Автобусный павильон с подогревом установлен в центре города, на пересечении основных маршрутов общественного транспорта. Рядом с ним находятся медицинские учреждения, школы, колледж. В суровые ямальские зимы, когда столбик термометра опускается в минусе до 50 градусов, тёплый остановочный павильон трудно назвать излишним объектом.

Тёплая остановка ночью

Жители города хвалят инициативу городских властей, направленную на установку тёплых скамеек и остановок. Мама восьмилетнего гимназиста Татьяна Швец выразила надежду, что в Лабытнанги станет больше таких объектов. Она отмечает очевидные плюсы нового остановочного павильона: там тепло, есть освещение, что немаловажно в условиях полярных ночей, когда световой день длится три-четыре часа, работают мониторы с информацией о времени прибытия автобусов.

«Единственное опасение, что прекрасное место могут непонятно во что превратить вандалы. Главное, чтобы наши граждане сознательно отнеслись к заботе об их комфорте. Тёплая остановка — отличная вещь, незаменимая в наших морозных условиях. Замечательно, что такую остановку поставили в многолюдном месте, где больницы, садики, школы. Зимой бывают моменты, когда ломаются автобусы, задерживаются. Мы хоть и закалённые на Ямале люди, но долгое ожидание автобуса зимой отражается на здоровье. Темнеет у нас рано, поэтому факт, что остановка ещё и освещается, — это огромный плюс. Хотелось бы побольше таких остановок в городе. Пока она одна у нас, и надеемся, что появятся ещё. Видимо, сейчас пройдёт апробация, как себя люди поведут и как сработает техника, и новшество распространят», — отметила Татьяна Швец.

Председатель Общественной палаты города Лабытнанги, член общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Анатолий Кузнецов пояснил, что «умный павильон», или так называемая «тёплая остановка», оборудован температурными датчиками.

«Умный павильон» изнутри

Если температура наружного воздуха опускается до 0 градусов — автоматически включается подогрев сидений, если температура воздуха ещё ниже — включается подогрев пола.

Отметим, что на сайте горадминистрации Лабытнанги регулярно публикуются отчёты по возведению и сдаче объектов благоустройства «было» и «стало». Жители города могут оценить вклад в создание комфортной среды, высказать свои замечания к объектам.

Напомним, на Ямале 2019 год объявлен Годом благоустройства. Из бюджета ЯНАО на эти цели выделено 2,6 млрд рублей.