Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 26 сентября 2019, 12:38 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» возле поликлиники установлен автобусный павильон с подогревом, а на улице Первомайской установлены три тёплые скамейки с подсветкой. Горожане исключительно положительно отзываются о новых объектах благоустройства. И одновременно высказывают опасения, что некоторые несознательные граждане могут испортить отличное начинание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Тёплые остановки в условиях Крайнего Севера — это не роскошь, а необходимость, отмечает глава города Лабытнанги Марина Трескова. Автобусный павильон с подогревом установлен в центре города, на пересечении основных маршрутов общественного транспорта. Рядом с ним находятся медицинские учреждения, школы, колледж. В суровые ямальские зимы, когда столбик термометра опускается в минусе до 50 градусов, тёплый остановочный павильон трудно назвать излишним объектом.
Жители города хвалят инициативу городских властей, направленную на установку тёплых скамеек и остановок. Мама восьмилетнего гимназиста Татьяна Швец выразила надежду, что в Лабытнанги станет больше таких объектов. Она отмечает очевидные плюсы нового остановочного павильона: там тепло, есть освещение, что немаловажно в условиях полярных ночей, когда световой день длится три-четыре часа, работают мониторы с информацией о времени прибытия автобусов.
Председатель Общественной палаты города Лабытнанги, член общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Анатолий Кузнецов пояснил, что «умный павильон», или так называемая «тёплая остановка», оборудован температурными датчиками.
Если температура наружного воздуха опускается до 0 градусов — автоматически включается подогрев сидений, если температура воздуха ещё ниже — включается подогрев пола.
Отметим, что на сайте горадминистрации Лабытнанги регулярно публикуются отчёты по возведению и сдаче объектов благоустройства «было» и «стало». Жители города могут оценить вклад в создание комфортной среды, высказать свои замечания к объектам.
Напомним, на Ямале 2019 год объявлен Годом благоустройства. Из бюджета ЯНАО на эти цели выделено 2,6 млрд рублей.