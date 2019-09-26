Реутов, Московская область, , 13:11 — REGNUM В подмосковном Реутове заявили о начале отопительного сезона — все жилые дома и социальные объекты подключены к теплоснабжению. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 сентября в пресс-службе администрации городского округа.

По словам главы муниципалитета Станислава Каторова, отопление в домах включили 23 сентября. На данный момент отапливают почти 100% всех объектов города. Он также отметил, что старт отопительного сезона прошел без срывов, однако на время отладки оборудования могут быть временные перебои в работе батарей.

«Начиная с этого понедельника (23 сентября) жилые дома Реутова начали получать централизованное отопление. Ранее запланированных сроков, с 20 сентября, тепло пришло во все социальные учреждения города», — заявил Каторов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе региональной операции по проверке теплосетей в 13 муниципалитетах Московской области устранили 24 нарушения.

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