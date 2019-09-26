п.г.т. Ракитное, , 12:29 — REGNUM В автомобильном пункте пропуска Пролетарского таможенного поста в Ракитянском районе Белгородской области сотрудники таможни обнаружили у гражданина Украины книгу, входящую в федеральный список экстремистских материалов. Издание изъяли и отправили на экспертизу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Издание книги, которая широко используется в религиозной деятельности организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обнаружили в салоне легкового автомобиля у пассажира, выезжающего из России. Таможенники оформили определение о возбуждении административного дела и проведении расследования.

Верховный суд РФ в апреле 2017 года признал деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской и запретил его работу.