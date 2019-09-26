Томск, , 11:58 — REGNUM Ночью 26 сентября в некоторых районах Томской области выпал снег. Сообщение о первом снеге в регионе появилось в томских пабликах в соцсетях.

Снег в Томской области Скриншот со страницы паблика «Я из Томска», Vk.com

В частности, фото заснеженных улиц опубликовано на странице паблика «Я из Томска» в соцсети «ВКонтакте».

»Сегодня ночью в некоторых районах Томской области выпал снег. Скоро доберется и до нас», — говорится в сообщении.

Под фото один из пользователей оставил комментарий о том, что в томском Стрежевом температура опустилась до — 1 градуса, «лужи замерзли».

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Томском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе с 19 часов 26 сентября по 19 часов 27 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. По северу местами небольшие дожди. Температура ночью — −3…+2°С. Днём прогнозируется температура +6…+11°С.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аномальная жара на юге Сибири сменится похолоданием и мокрым снегом.